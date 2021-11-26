Москва, , 17:26 — REGNUM В Москве в автомобиле BMW обнаружили три крупных свёртка. Об этом 26 ноября сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ирина Волк Скриншот видеозаписи мвд.рф

В свёртках, предположительно, находились синтетические наркотики. При задержании водитель был ранен. Также от пули загорелся бензобак автомобиля.

По словам Волк, мужчину остановили несколько часов назад на внутренней стороне МКАД. Однако при проверке документов водитель нажал на газ и попытался скрыться. Полиция начала погоню, которая завершилась на 35-м километре Симферопольского шоссе, иномарку заблокировали, а водителя ранили и задержали.

Полицейские обнаружили на заднем сиденье автомобиля три крупных свёртка с порошкообразным веществом белого цвета.

«Предположительно, это несколько килограммов синтетического наркотического средства», — рассказала представитель МВД.