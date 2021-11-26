Владимир, 26 ноября, 2021, 17:23 — ИА Регнум. Во Владимирской области постепенно восстанавливаются объёмы оказания медицинской помощи населению в плановой форме. Как сообщает ИА REGNUM, об этом на брифинге 25 ноября заявила начальник отдела организации медицинской помощи областного департамента здравоохранения Светлана Григорян.

Https://adm44.ru Ковид-госпиталь

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С 25 ноября сокращено количество ковидных коек в Областном центре специализированных видов медицинской помощи, в Камешковской и Собинской районных больницах, а также в Областной психиатрической больницы № 2. С 23 ноября была приостановлена госпитализация в ковидные отделения Областного госпиталя ветеранов войн и Городской больницы ЗАТО город Радужный. Оказание медицинской помощи в плановой форме в них возобновится с 6 декабря и со 2 декабря.

По состоянию на 25 ноября было свободно 30% коечного фонда для ковид-пациентов. Если эта тенденция сохранится, восстановление оказания медицинской помощи в плановой форме и перепрофилирование коечного фонда продолжится. Также на базе Областного комплексного реабилитационного центра (бывший санаторий «Заклязьменский») развёрнуты койки для долечивания ковид-пациентов.