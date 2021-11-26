Эльбасан, Албания, 26 ноября, 2021, 17:25 — ИА Регнум. Премьер-министр Косово Альбин Курти 26 ноября по окончании совместного заседания правительств Косово и Албании в Эльбасане заявил, что подписанные 13 соглашений позволят нарастить сотрудничество между Косово и Албанией.

Facebook.com/ediramaal Альбин Курти и Эди Рама в Эльбасане

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик заявил, что чем более слаженно будут работать два правительства, тем лучше для граждан и Албании, и Косово. Курти пообещал, что со своей стороны он приложит максимум усилий для реализации косово-албанских соглашений.

Премьер-министры Албании и Косово Эди Рама и Альбин Курти подписали соглашение о реализации таможенных льгот, министры внутренних дел Бледи Чучи и Джеляль Свечля подписали соглашение об облегчении процедуры и условий получения временного разрешения на пребывание.

Стороны подписали соглашения о совместных КПП Шиштавец-Кукес, Крушево-Драгаш, соглашение о регулировании дорожного трафика на границе, а также соглашения о сотрудничестве в сферах культуры, образования, внутренних дел, сельского хозяйства и права.