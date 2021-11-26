Санкт-Петербург, , 17:14 — REGNUM В Санкт-Петербурге арестовали бывшего председателя правления АО «АКБ «Констанс-Банк» Эльдара Дыгова, которого подозревают в присвоении или растрате почти 3 млрд рублей банка. Об этом 26 ноября сообщили в объединённой пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

В Петербурге арестован Эльдар Дыгов Объединенная пресс-служба судов (ОПС) Санкт-Петербурга

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Петербурге прошли обыски в офисах и на квартирах бывшего банкира, бизнесмена и отельера Александра Ебралидзе, после чего его задержали. Следом за владельцем банка были задержаны братья Дыговы — Эльдар — председатель правления банка и Тимур — отвечал за кассовое обслуживание с октября 2015 года до начала процедур банкротства.

По версии следствия, Ебралидзе в период с 1 января 2014 года по 1 августа 2016 года организовал незаконное присвоение вверенных Дыгову денег, хранящихся в АО «АКБ «Констанс-Банк», на сумму 2,9 млрд рублей. Как уточнили в ОПС, вменяемое деяние Эдуард Дыгов признал полностью. Однако обвинение ему не предъявлялось.

Вместе с тем, следствие вышло в суд с ходатайством об аресте подозреваемого. В обосновании было указано, что Дыгов может скрыться, покинуть пределы РФ, так как имеет заграничный паспорт, который до настоящего времени не обнаружен и не изъят, имеет недвижимость на территории Финляндии. Учитывая, что он являлся председателем правления АО «АКБ «Констанс-Банк», часть свидетелей находилась в его подчинении. Кроме того, в настоящий момент ведутся оперативно-розыскные мероприятия, ведется сбор доказательств, которые Догов может уничтожить.

«24 ноября Дыгов, в ходе проведения обыска по месту его жительства, предпринял меры скрыться, однако был задержан сотрудниками СЭБ ФСБ России по Петербургу и Ленобласти на Московской трассе в Ленобласти и доставлен к следователю для проведения процессуальных действий с его участием», — уточнили в ОПС.

Дыгов просил у суда домашний арест. Выслушав стороны суд постановил арестовать подозреваемого до 23 декабря.

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