Архангельск, 26 ноября, 2021, 17:04 — ИА Регнум. За последние сутки в Архангельской области число больных ковидом пополнили 413 человек, 109 из них — в областном центре.

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Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперштабе, среди новых заболевших — 47 северодвинцев, 31 житель Котласа, 26 — Новодвинска, 21 — Коряжмы. Случаи заболевания выявлены также в Ленском, Няндомском, Вельском и других районах области.

По данным федерального штаба, за сутки жертвами ковида в регионе стали два человека.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России выявили 34 690 случаев COVID-19.