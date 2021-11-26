Рига, 26 ноября, 2021, 16:58 — ИА Регнум. Государственная служба окружающей среды Латвии обнаружила в Латгалии (восток страны) более 4 тонн ввезенного из Литвы мусора. Об этом сообщил латвийский портал rus.lsm.lv.

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Предположительно источник загрязнения — одно из деревообрабатывающих предприятий города Каунаса, расположенного на противоположной стороне границы.

Отходы от производства мебели были найдены в Аугшдаугавском и Прейльском краях. По предположениям специалистов госведомства, скорее всего, их привезли с литовского предприятия Skroblu aleja.

По делу начаты восемь процессов об административных нарушениях.

«У нас есть предварительная информация, которую мы проверяем в рамках процесса об административных нарушениях. Мы проинформировали также Госполицию», — заявил Висвалдис Новикс, представитель Государственной службы окружающей среды.