Гори, Грузия, , 17:02 — REGNUM Врач Елена Георгадзе, посетившая Михаила Саакашвили в военном госпитале в Гори, заявила о его чрезвычайно возбуждённом состоянии, сообщает 26 ноября грузинский телеканал «Формула».

Михаил Саакашвили (сс) thierry ehrmann

"Сегодня мой пациент встретил меня сердитым и взбудораженным… его нервируют… конечно, я, как врач, расстраиваюсь из-за этого», — сказала Георгадзе.

Георгадзе также заявила, что к Саакашвили вскоре допустят депутатов грузинского парламента. Об этом, по её словам, уже узнали врачи. Но Георгадзе не уточнила, откуда у неё появилась информация о визите депутатов.

Георгадзе сказала, что, на её взгляд, врачам требуется две недели, для того, чтобы привести Саакашвили в нормальное состояние.

Напомним, что Михаил Саакашвили 25 ноября заявил о том, что, если к нему в госпиталь не пустят оппозиционных депутатов, то он откажется от лечения и приёма медикаментов.