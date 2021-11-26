Эльбасан, Албания, , 16:58 — REGNUM В албанском городе Эльбасан 26 ноября состоялось седьмое совместное заседание правительств Косово и Албании. Первое такое заседание прошло в 2014 году в косовском Призрене.

Эльбасан Albinfo

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, стороны подписали 13 соглашений о сотрудничестве.

Премьер-министры Албании и Косово Эди Рама и Альбин Курти подписали соглашение о реализации таможенных льгот, министры внутренних дел Бледи Чучи и Джеляль Свечля подписали соглашение об облегчении процедуры и условий получения временного разрешения на пребывание.

Стороны подписали соглашения о совместных КПП Шиштавец-Кукес, Крушево-Драгаш, соглашение о регулировании дорожного трафика на границе, а также соглашения о сотрудничестве в сферах культуры, образования, внутренних дел, сельского хозяйства и права.

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