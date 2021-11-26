Вашингтон, , 16:57 — REGNUM Неизвестные при свете дня ограбили магазин Apple в Северной Калифорнии. За ноябрь это последний набег в серии дерзких ограблений в розничных магазинах США, сообщает 26 ноября Fox News.

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Четверо мужчин в масках вошли в магазин Apple примерно в 11:30 утра в Санта-Розе, и на глазах у покупателей и персонала вынесли товары на сумму более $20 тыс.

На данный момент полиция Калифорнии разыскивает четырех подозреваемых, которые скрылись на автомобиле. Их возраст варьировался от 14 до 18 лет, сообщили в департаменте полиции Санта-Розы.

Примечательно, что через несколько часов после ограбления Apple пятеро подозреваемых украли товары на сумму около $25 тыс. долларов из магазина Nordstrom в Лос-Анджелесе. В понедельник еще один магазин Nordstrom в популярном торгово-развлекательном комплексе к востоку от Лос-Анджелеса подвергся нападению.

Напомним, что аналогичные инциденты с участием десятков подозреваемых недавно прошли волной по Штатам. Грабители вторглись в множество магазинов в районе Лос-Анджелесе.