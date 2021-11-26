Санкт-Петербург, 26 ноября, 2021, 17:05 — ИА Регнум. В Приморском районе Петербурга территории, недавно освобожденные от незаконных арендаторов, стремительно заваливаются строительным и бытовым мусором. Соответствующая жалоба опубликована на сайте общественной организации «Гражданский патруль» 18 ноября.

«Гражданский патруль» Свалка у Горской

«Когда выгнали отсюда арендаторов — лесопилки, автосервисы и тд. — началась активная пора ввоза мусора. Как только начали разрушать и демонтировать здания, сняли охрану и камеры, отключили освещение, по всей видимости, прошёл клич, и мусор потянулся круглосуточно», — поделился очевидец Артём.

Жалоба на незаконные действия была инициирована местным жителем после произвольной деятельности строительных организаций. Небольшая поначалу свалка вызвала цепную реакцию и вскоре здесь стали сбрасывать отходы и другие структуры. Местные жители бьют тревогу, потому что мусор начали свозить уже самосвалами. Каждый раз после уборки территории, на ней вновь появляются незаконные горы мусора.

«Видно бездействие властей в этой ситуации. Граждане сами разгребают свалку, которая появляется ежегодно на том же месте. Важно не просто очищать территорию, но установить запрет на ввоз мусора, а также привлечь к ответственности виновных», — заявил руководитель «Гражданского патруля» Ростислав Антонов.

Гражданская организация обратилась органы власти и в прокуратору Санкт-Петербурга с целью решения проблемы несанкционированных свалок и поиска виновных в этих нарушениях. Официальных комментариев по этому вопросу пока не было.

Напомним, что правительство города собирается прокладывать веломаршрут как раз по этой местности в направлении Курортного района.