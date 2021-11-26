Лос-Анджелес, США, 26 ноября, 2021, 16:15 — ИА Регнум. Мега-хит американского соул-исполнителя The Weeknd «Blinding Lights», вошедший в его студийный альбом «After Hours» 2020 года, официально был признан крупнейшим синглом в истории чарта Billboard Hot 100. Об этом информирует портал NME.

Скриншот с YouTube The Weeknd (Абель Тесфайе)

Песня, которая появилась на альбоме The Weeknd, настоящее имя Абель Тесфайе. «After Hours», была выпущена в качестве сингла в конце 2019 года и с того момента не покидала американские чарты, проведя в них 90 недель. За это время он установил новый рекорд по количеству недель, проведенных в первой пятерке чарта (43 недели), в топ-10 (57 недель) и топ-40 (86 недель). Он обошел хит Chubby Checker 1960 года «The Twist», став самым популярным синглом в истории чарта Billboard Hot 100 в США за все время.

Абель Тесфайе также принял участие в нескольких совместных работах в текущем году. За последние несколько месяцев он сотрудничал с Post Malone при записи сингла «One Right Now», с певицей Rosalia в «La Fama» и электронной группой Swedish House Mafia, итогом их работы стал сингл «Moth To A Flame».