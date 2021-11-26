Москва, , 16:13 — REGNUM Для регионов Северного Кавказа разработаны модели экономического развития, заявил 26 ноября премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании стратегической сессии по развитию Северо-Кавказского федерального округа. Мероприятие проходит в координационном центре правительства РФ.

Михаил Мишустин Дарья Антонова © ИА REGNUM

В ходе вступительного слова Мишустин отметил, что регион является непростым и имеет свою специфику, при этом у него есть огромные возможности для развития различных сфер и потенциал.

Из перспективных направлений округа глава правительства указал туризм, возможности по выращиванию овощей и фруктов, а также упомянул возможности для реализации промышленных проектов, а также выгодное географическое положение на пересечении международных транзитных потоков.

«Конечно, для полного раскрытия всего потенциала округа потребуются значительные усилия, время и инвестиции. Нужно будет не только формировать благоприятный инвестиционный климат, но и что очень важно, чтобы все жители Северного Кавказа почувствовали на себе реальные изменения», — сказал Мишустин.

Он проинформировал, что по его поручению разработаны модели экономического развития для северокавказских регионов. В них содержатся наиболее перспективные направления.