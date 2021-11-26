Салехард, 26 ноября, 2021, 15:59 — ИА Регнум. На Ямале за сутки выявлено 133 новых случая заражения коронавирусом. При этом девять из них зафиксировано среди вахтовых рабочих из других регионов, сообщает 26 ноября региональный оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новый подъём неизбежен – все новости»

Днём ранее суточный прирост заражений в ЯНАО составлял 136 случаев.

Всего с начала пандемии на 25 ноября на Ямале выявлено 57 920 заражений коронавирусом. Выздоровели 52 396 человек, 848 пациентов с COVID-19 скончались (на пять человек больше, чем днём ранее).