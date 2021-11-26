Москва, 26 ноября, 2021, 15:55 — ИА Регнум. Сегодня, 26 ноября, по состоянию на 15:25 по мск доллар на Московской бирже дорожает на 1%, до 75,48 рубля. Евро взлетает на 1,64%, до 85,11 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«Не успел российский финансовый рынок оправиться от последствий паники, вызванной угрозой дефолта Роснано, как новый повод для распродаж подкинули вирусологи.

Известие о появлении нового высоковирулентного и быстро мутирующего штамма коронавируса, уже выявленного в ЮАР, Ботсване и Гонконге, побудило ВОЗ собраться на экстренное заседание, а трейдеров по всему миру толкнуть к продаже рисковых активов.

Сильная просадка наблюдается в ценах на нефть, Азия отторговалась в минусе, также резким снижением открылись и российские биржи.

Естественно, общей динамике последовал и рубль, хотя здесь, ввиду того, что российская валюта и без того сильно перепродана, снижение куда скромнее.

При этом, дополнительным негативом для ситуации в рубле остаются муссируемые на Западе страшилки о скором российском вторжении на Украину и новых санкциях.

Впрочем, к этому российским инвесторам тоже не привыкать. Вероятно, паника на рынках к вечеру несколько поутихнет, особенно в свете того, что в США короткие торги.

Так что если новых страшных новостей рынок не услышит, к вечеру котировки рубля отыграют часть потерь», — предполагает эксперт.

Читайте также: Эксперт не исключает роста курса доллара до 76 рублей