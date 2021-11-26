Москва, 26 ноября, 2021, 15:50 — ИА Регнум. В шести регионах России коллективный иммунитет к COVID-19 выше 70%, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Татьяна Голикова

«У нас есть регионы-лидеры, где этот показатель выше 70%. Это Севастополь, Чукотка, Тува, Московская область и Москва, Карелия. Призываем другие субъекты подтягиваться к этим субъектам и в целом стремиться к цифре 80%», — сказала Голикова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что вакцинацию от коронавирусной инфекции в России ежедневно проходят в среднем более 500 тысяч человек.