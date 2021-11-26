Москва, 26 ноября, 2021, 15:50 — ИА Регнум. Казус Ахметова в контексте информации о планируемом госперевороте на Украине может послужить обкаткой для введённого в украинское законодательство т.н. Закона об олигархах. Об этом 26 ноября заявил корреспонденту ИА REGNUM член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько.

Ахметов Ринат

«Зеленский недаром ввёл в украинское законодательство т.н. Закон о борьбе с олигархами, который, по сути, является политическим инструментом для борьбы с политическими противниками», — заявил эксперт.

«Закон направлен против противников Зеленского, а не олигархов», — отметил Безпалько.

«Любого реального врага Зеленского, а это вряд ли люди бедные, можно объявить олигархом, отнять у него активы, СМИ, запретить сопротивляться», — подчеркнул политолог.

«Поэтому, упоминая Ахметова, Зеленский мягко предупреждает его о возможном давлении или даже об ударе — в случае, если он не договорится с Зеленским и будет оказывать сопротивление» — заключил Безпалько.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о поступившей к нему информации о планах государственного переворота 1 декабря, в которых упоминалось имя Рината Ахметова.