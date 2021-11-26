Минск, , 15:26 — REGNUM Главе Союза поляков Белоруссии Анжелике Борис продлили арест еще на три месяца. Она уже восемь месяцев находится под стражей. Об этом сообщает Polskie Radio.

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Анжелика Борис была задержана во второй половине марта этого года. В Белоруссии её подозревают в разжигании межнациональной ненависти за организацию праздника в честь польских «проклятых солдат», которые в середине 20-го века отметились проведением чисток этнических белорусов на территории Польши.

В случае обвинительного приговора ей грозит до 12 лет тюремного заключения.