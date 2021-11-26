Москва, 26 ноября, 2021, 15:26 — ИА Регнум. Слухи о якобы готовящемся на Украине 1 декабря госперевороте призваны оттенить процессы приватизации ещё имеющихся у государства активов. Об этом 26 ноября заявил корреспонденту ИА REGNUM член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

Kvartal95 official Владимир Зеленский

«Украине предстоит пройти ещё несколько этапов приватизации», — заявил эксперт.

«Приватизация — это всегда делёж активов. И это всегда означает, что кто-то из украинских олигархов будет лишён либо собственности, либо возможности эту собственность присвоить себе», — заявил Безпалько.

«Чтобы предупредить подобные настроения и распускают через СМИ слухи о якобы имеющихся планах государственного переворота», — заключил политолог.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский заявил об имеющейся у него информации о государственном перевороте, намеченном на 1 декабря текущего года.