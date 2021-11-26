Ульяновск, 26 ноября, 2021, 15:15 — ИА Регнум. В Ульяновской области смогли вылечиться ещё более 600 ковидных больных, в то время как вновь зарегистрировано свыше 470 случаев заражения коронавирусом. Такие данные приводит федеральный оперштаб, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Александр Куликов ИА REGNUM «Красная зона»

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По сведениям на 26 ноября, в Ульяновской области с начала пандемии официально выявлено 109 923 случая заражения коронавирусом, из них за последние сутки заболели ковидом 472 жителя.

Победили болезнь 100 736 пациентов, доля вылечившихся в целом составила 92,17%. В том числе за последние сутки вылечились 615 человек.

От осложнений из-за ковида скончались ещё 16 ковидных больных. Таким образом, жертвами пандемии в Ульяновской области стали 3322 жителя.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в министерстве здравоохранения Ульяновской области заявляли, что в ковидных госпиталях есть необходимые антибактериальные, противовирусные и жаропонижающие средства.