Ханты-Мансийск, 26 ноября, 2021, 15:04 — ИА Регнум. В Югре за сутки выявлено 238 новых случаев заражения коронавирусом. Значительная часть из них зафиксирована в Нижневартовске и Сургуте (по 41 случаю), сообщает 26 ноября региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новый подъём неизбежен – все новости»

Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 240 случаев.

По данным оперштаба, с начала пандемии на 26 ноября в Югре зарегистрировано 88 752 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 81 329 человек, 1660 пациентов с COVID-19 скончались (на 11 человек больше, чем днём ранее).