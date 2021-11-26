Москва, 26 ноября, 2021, 14:50 — ИА Регнум. Россия не планирует принимать участия в государственном перевороте на Украине. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«У России не было никаких планов принимать участие [в подобном]», — сказал Песков.

По его словам, Россия «никогда не занимается вообще такими делами».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о «планах» России устроить государственный переворот на Украине.