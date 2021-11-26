Пекин, , 14:48 — REGNUM Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян и премьер-министр России Михаил Мишустин проведут видеовстречу, нацеленную на стабилизацию глобальных цепочек поставок и восстановление мировой экономики. Об этом официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил 26 ноября на брифинге.

Владимир Путин и Ли Кэцян Kremlin.ru

По его словам, переговоры председателей правительств усилят динамику экономического развития обеих стран. Их встреча поможет продвижению прагматического сотрудничества Москвы и Пекина и наращиванию взаимодействия в культурно-гуманитарной сфере.

«Она нацелена на повышение стабильности глобальных отраслевых цепочек производства и поставок, на восстановление роста мировой экономики», — сказал Чжао Лицзянь.

Ранее китайский дипломат сообщил, что регулярная встреча председателей правительств России и КНР состоится 30 ноября в формате видеоконференции.

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