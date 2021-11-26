Тбилиси, 26 ноября, 2021, 14:14 — ИА Регнум. Когда депутаты парламента Грузии отказываются работать в парламенте, то они обесценивают значение депутатского мандата. Об этом 26 ноября в интервью агентству «Интерпрессньюс» заявил член Европарламента Марина Кальюранд.

Vm.ee Марина Кальюранд

Она прокомментировала бойкот грузинскому парламенту, объявленный ранее членами партии «Единое национальное движения» и рядом других депутатов.

«Думаю, они должны принять решение — либо должны войти в парламент и работать, либо должны уйти в отставку и уступить место другим политикам, которые хотят получить мандат и имеют желание реально начать работать», — сказала евродепутат.

Кальюранд подчеркнула, что депутаты получили мандат от доверившихся им граждан.

Стоит отметить, что депутаты парламента Грузии от ЕНД и союзных ей партий регулярно объявляют бойкот парламенту, когда не согласны с действиями правящей партии «Грузинская мечта». После этого они обвиняют власти в том, что в стране установилась «однопартийная» система.