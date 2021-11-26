Тамбов, 26 ноября, 2021, 14:13 — ИА Регнум. В Тамбовской области 26 ноября подтверждено 210 новых случаев заражения коронавирусом — на один больше, чем было выявлено сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба.

Борьба с коронавирусом

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Всего в области был зарегистрирован 53 тыс. 821 носитель вируса.

После выздоровления были выписаны 50 тыс. 558 пациентов, в том числе 230 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 1380 человек. Девять новых летальных случаев зарегистрировано за последние сутки.