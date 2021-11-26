Владимир, 26 ноября, 2021, 14:10 — ИА Регнум. Во Владимирской области 26 ноября подтверждено 313 новых случаев заражения коронавирусом — на два меньше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Mos.ru Вакцина от коронавируса

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новый подъём неизбежен – все новости»

Всего в области были зарегистрированы 71 тыс. 194 носителя вируса.

После выздоровления были выписаны 54 тыс. 532 пациента, в том числе 157 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 2459 человек. За последние сутки подтверждено 12 новых летальных случаев.