Астрахань, 26 ноября, 2021, 14:07 — ИА Регнум. В Астраханской области 26 ноября подтверждено 257 новых случаев заражения коронавирусом — на два больше, чем было выявлено днём ранее, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

Zoheir Seidanloo Коронавирус. Дезинфекция

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Всего в регионе было зарегистрировано 72 тыс. 245 положительных результатов исследования. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 1190 человек.

За весь период 2168 человек скончались. Пять новых случаев зарегистрировано за последние сутки.

Коэффициент распространения инфекции составил 1,00.