Владикавказ, 26 ноября, 2021, 14:06 — ИА Регнум. Все, ктодавят сейчасна граждан, чтобы получить их «добровольное» согласиена лишение основополагающих прав, провоцируютраскол в обществе на фоне мощнейшей атаки Запада против России, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 26 ноября, комментируя «повторное голосование» по вопросу о QR-кодах в парламенте Северной Осетии.

Иван Шилов ИА REGNUM QR-код

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Как сообщалось ранее, 25 ноября депутаты не смогли поддержать федеральный законопроект о введении QR-кодов с первого раза — «за» проголосовали 30 депутатов при необходимых 35 голосах. Со второй попытки утверждение состоялось, «за» проголосовали 44 депутата.

«Случай, когда в Северной Осетии депутатов заставили «переголосовать» и они всё же «поддержали» законопроект о введении QR-кодов, показывает не только, какая острая борьба идёт вокруг вопроса о внедрении в нашей стране тотального электронного контроля за населением, но и то, насколько «верхи» распоясались в давлении на «низы».

Есть, однако, честные народные представители. Это, прежде всего, сторонники Коммунистической партии и партии «Справедливая Россия — За правду». Они испытывают на себе сильнейшее давление, но борются. И их работа даст свои плоды. Приспешники глобалистов, продвигающих всемирный цифровой фашизм, сами себя дискредитируют, а честные политики укрепляют сегодня свой авторитет.

Уверен, что позиции, которые различные политические силы занимают по вопросу о введении QR-кодов, то есть об ограничении законных прав граждан, отразятся на результатах будущих выборов и представительных органов власти, и губернаторов.

До выборов, однако, не близко. Власть рассчитывает, что её нахрап к тому времени забудется. Не забудется. В нашем народе ещё присутствует воля к самосохранению!

Сейчас, однако, надо думать, прежде всего, о том, кто в момент мощнейшей атаки Запада против нашей страны сумел так ловко спровоцировать сильное и нарастающее недовольство населения верховной властью, раскол в российском обществе. Все, кто продолжат давление на граждан России с целью их «добровольного» согласия с лишением их основополагающих прав, в моем понимании, подпадают под эту категорию«, — отметил Михаил Демурин.