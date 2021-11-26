Липецк, 26 ноября, 2021, 14:03 — ИА Регнум. В Липецкой области 26 ноября подтверждено 400 новых случаев заражения коронавирусом — на четыре больше, чем было выявлено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего на территории региона был выявлен 73 тыс. 51 положительный результат исследования.

За весь период наблюдения 65 тыс. 816 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 382 — за последние сутки.

За весь период скончались 2379 человек. 13 новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.