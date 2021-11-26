Бишкек, 26 ноября, 2021, 14:01 — ИА Регнум. В Киргизии фермеры и аграрии получают лишь 3% предназначенных им льготных кредитов, выделенных государством. Об этом заявил президент Садыр Жапаров на заседании совета безопасности республики сегодня, 26 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Киргизия

По словам главы государства, недавно проведенный счётной палатой аудит государственных банков показал, что сельскохозяйственной отрасли не хватает льготных кредитов потому, что 97% таких займов выдают депутатам, губернаторам, министрам и прочим чиновникам, а также их родственникам.

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Жапаров также отметил, что «даже путем переговоров и взяток они не смогли бы получить кредиты под 6% годовых — обязательно 4% дали банкам в качестве «шапки».

»Фермеры кредиты не получают, поэтому земли не вспахивают. Даже картошку посадить не могут или пшеницу. Нам приходится их импортировать. Когда нет урожая, возникает угроза продовольственной безопасности», — констатирует президент Киргизии.

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