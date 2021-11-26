Улан-Батор, 26 ноября, 2021, 13:59 — ИА Регнум. В Улан-Баторе 26 ноября проходит 23-е заседание Российско-Монгольской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Mil.ru Флаги Монголии и России

В ходе заседании стороны отметили восстановление товарооборота между Россией и Монголией, который сократился в прошлом году из-за пандемии, а также договорились принять совместные меры, направленные на увеличение экспорта сельскохозяйственных продуктов Монголии.

Стороны обсудили темы, связанные с активизацией деятельности АО «Улан-Баторская железная дорога», увеличением железнодорожных перевозок, улучшения инфраструктуры пограничных пунктов Монголии и России, обновлением энергетических объектов Монголии, развития свободной зоны и проекта газопровода.

Также сегодня, 26 ноября премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ принял заместителя председателя правительства РФ Виктории Абрамченко. В ходе встречи премьер-министр отметил, что Монголия придает особое значение предстоящему визиту президента Монголии в Россию. Премьер-министр также отметил, что в новом веке двусторонних отношений важно обогатить сотрудничество новым содержанием, особенно вывести торгово-экономическое сотрудничество на новый уровень и запустить крупные совместные проекты и программы.

Заседание возглавляли вице-премьер Монголии Сайнбуянгийн Амарсайхан и зампредседателя правительства России Виктория Абрамченко, в заседании участвовали представители министерств сельского хозяйства, экономики, энергетики, природы, образования обоих стран.