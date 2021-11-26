Пермь, 26 ноября, 2021, 13:59 — ИА Регнум. В Пермском крае выявили 691 новый случай заражения кронавирусом, сообщает 26 ноября оперштаб по борьбе с COVID-19. Сутками ранее фиксировали 693 новых факта заражения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С конца марта 2020 года число выявленных носителей коронавируса в регионе достигло 137 998. Показатель заболеваемости COVID-19 составил 5309,1 на 100 тыс. населения.

Оправились от болезни в Пермском крае 117 259 человек. За сутки выписано 702 пермяка. В настоящее время в больницах лечение от коронавирусной инфекции получают 3106 пациентов. В тяжелом состоянии находится 351 человек, в том числе девять вакцинированных.

В регионе по причине COVID-19 скончались 6747 человек. За последние сутки зарегистрировано 24 летальных исхода.