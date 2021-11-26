Киев, 26 ноября, 2021, 14:03 — ИА Регнум. Вероятность широкомасштабной войны между Россией и Украиной есть, но сегодня такое «большое запугивание» исходит от различных СМИ. Об этом украинский президент Владимир Зеленский заявил 26 ноября на пресс-конференции.

President.gov.ua Владимир Зеленский в Донбассе

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По его словам, вероятность подобного конфликта может быть каждый день. Однако то, что наблюдается сегодня — это информационное запугивание.

«Сразу хочу сказать, с некоторых площадок, СМИ действительно идет большое запугивание, что завтра будет война», — сказал Зеленский.

Он также сообщил, что руководитель его офиса Андрей Ермак в ближайшее время будет контактировать с российской властью. Этого желают глава Евросовета Шарль Мишель и и.о. канцлера Германии Ангела Меркель, добавил Зеленский и заявил, что «мы абсолютно не против».

«Обязательно будет звонок», — заверил он.

Как сообщало ИА REGNUM, Зеленский рассказал, что узнал о готовящемся на Украине в начале декабря государственном перевороте.

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