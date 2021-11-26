Псков, 26 ноября, 2021, 14:28 — ИА Регнум. В Псковской области из-за высокой заболеваемости в двух туристических районах региона — Пустошкинском и Пушкиногорском — могут закрыть на неопределённый срок всю сферу общественного питания. Об этом 26 ноября на заседании оперативного штаба сообщил губернатор региона Михаил Ведерников, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM QR-код

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По словам губернатора, из-за излишней активности во время нерабочих дней, когда не был обеспечен необходимый контроль над туристическими объектами, сейчас там активно болеют ковидом люди.

«Ни в одном из предприятий общепита, которые проверили наши специалисты, не требуют QR-код и не обеспечивают контроль температуры», — возмутился глава Псковской области.

Михаил Ведерников пригрозил, что в случае, если с сегодняшнего дня не будет обеспечен полный порядок и контроль, то «власти закроют сферу общественного питания в этих двух районах на неопределённый срок без каких-либо компенсаций».

«За уже выявленные нарушения предприятия получат максимальные штрафы», — указал губернатор главам муниципалитетов.