Оренбург, 26 ноября, 2021, 13:47 — ИА Регнум. В Оренбургской области за сутки выявил 358 заражений корнавирусом, что на шесть меньше предыдущего суточного показателя. Об этом 26 ноября сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Rosminzdrav.ru Коронавирус

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С начала пандемии в регионе зарегистрирован 99 591 случай заражения. На 100 тыс. населения приходится 5081,38 факта заболевания.

Излечились от коронавирусной инфекции 83 892 человека. На сегодняшний день в COVID-отделениях находятся 1302 пациента. Состояние 522 человек оценивается как тяжелое. К аппаратам искусственной вентиляции лёгких подключены 126 человек, еще 918 пациентов получают кислородную поддержку.

Жертвами заболевания стали 3105 оренбуржцев. За последние сутки зафиксировано 18 смертей.