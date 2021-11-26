Улан-Батор, 26 ноября, 2021, 13:42 — ИА Регнум. За 10 месяцев 2021 года товарооборот между Монголией и Китаем вырос на 144,5%. При этом 86,3% экспорта Монголии приходится на долю КНР. Южный сосед Монголии остается главным торговым партнером, но это нормальное явление, поскольку Монголия не имеет выхода к морю и у страны нет другого выхода, — считает политолог Бямбацогтын Батсайхан.

Axbocz.net Китай на карте

«Это нормальное явление. Почти все страны мира покупают китайские товары. Китай является главным производителем многих видов товара. И еще наши две страны — соседи, географическое расположение позволяет нашим людям покупать разные товары по доступной цене. Наших людей беспокоит качество китайских товаров, но это совсем другой вопрос. Что касается экспорта, то, как вы знаете, наша страна не имеет выхода к морю. Главным экспортным продуктом Монголии является ископаемое сырьё, в том числе уголь. В Китае же есть огромная потребность в угле, при этом в России своих угольных шахт много, поэтому они не покупают у нас уголь. В результатет Монголия поставляет уголь в КНР. Конечно, в условиях пандемии немало трудностей появилось из-за закрытия пограничных пунктов. Но у нас нет другого выхода кроме как ждать и договариваться с китайской стороной», — считает политолог Бямбацогтын Батсайхан.

По его мнению, Монголия должна развивать торговлю с обоими соседями, но этому мешает слишком высокие налоги РФ.

«В 1992 году 58,5% нашего экспорта приходился на Россию, тогда доля Китая составлял лишь 17,8%. А в 2019 году доля России в экспорте Монголии сократилась до 0.9%, на долю КНР приходится 88.9% экспорта нашей страны. В первую очередь Россия и Монголия должны развивать приграничную торговлю. Таможенные пошлины на экспорт монгольских продуктов в Россию составляет 40−45%. Наша страна не раз предлагала уменьшит эти налоги. Пока этот вопрос не решен наши предприниматели не смогут экспортировать в РФ свои продукты», — рассказывает эксперт.

Бямбацогтын Батсайхан считает, что есть большой риск того, что Китай будет использовать экономическую зависимость Монголии для достижения политических целей. В качестве примера он назвал визит Далай ламы.

«Помните, как в 2016 году во время визита Далай ламы в нашу страну, Китай выразил недовольство. Властям Монголии тогда приходилось извиниться и обещать больше не пригласить лидера последователейтибетского буддизма. Тогда китайская сторона отметила, что тайный визит Далай ламы негативно влиял на китайско-монгольские отношения», — заключил Бямбацогтын Батсайхан.