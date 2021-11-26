Воркута, Коми, 26 ноября, 2021, 13:42 — ИА Регнум. Мэр Воркуты Ярослав Шапошников объявил 26 ноября днем траура из-за трагедии на кузбасской шахте. Об этом он сообщил на своей странице «Вконтакте».

(сс) Navigator-avia Воркута

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"В связи с трагедией в Кемеровской области — гибелью 46 горняков и 6 горноспасателей, принял решение сегодня объявить День траура и перенести все праздничные мероприятия, посвящённые Дню города, на декабрь», — написал мэр.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ЧП на шахте «Листвяжная» (входит в «СДС-Уголь») в Беловском городском округе Кемеровской области произошло утром 25 ноября. Погиб 51 человек.