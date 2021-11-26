Астрахань, , 13:41 — REGNUM Депутаты думы Астраханской области на заседании 25 ноября поддержали законопроекты о введении QR-кодов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального отделения «ЕР».

QR-код Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Против Путина? Россия обсуждает QR-коды и принуждение к вакцинации: новости»

Законопроекты предполагают, что россияне смогут посещать места проведения массовых мероприятий и другие объекты по QR-коду о прививке против коронавируса, справке о том, что человек ранее переболел COVID-19 или медотводу от вакцинации.

«Это делается для того, чтобы была дисциплина, чтобы как можно большее число людей привилось, и пандемия по ковиду, наконец, сошла на нет» — заявила председатель комитета по социальной политике Инна Ирдеева («Единая Россия»).

Планируется, что до 1 февраля 2022 года в качестве такого документа граждане смогут предъявлять отрицательный ПЦР-тест, но потом такая возможность останется только у тех, у у кого есть медотвод.