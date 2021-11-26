Астрахань, 26 ноября 2021, 13:41 — REGNUM Депутаты думы Астраханской области на заседании 25 ноября поддержали законопроекты о введении QR-кодов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального отделения «ЕР».
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Законопроекты предполагают, что россияне смогут посещать места проведения массовых мероприятий и другие объекты по QR-коду о прививке против коронавируса, справке о том, что человек ранее переболел COVID-19 или медотводу от вакцинации.
Планируется, что до 1 февраля 2022 года в качестве такого документа граждане смогут предъявлять отрицательный ПЦР-тест, но потом такая возможность останется только у тех, у у кого есть медотвод.