Киев, 26 ноября, 2021, 13:41 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский получил информацию о том, что в стране готовится военный переворот. Об этом он рассказал 26 ноября на пресс-конференции в Киеве.

President.gov.ua Владимир Зеленский

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По его словам, в середине украинского государства возникли большие вызовы, их зафиксировали иностранные разведслужбы. Так, он получил «интересную и важную» информацию о подготовке переворота 1−2 декабря.

Владимир Зеленский «Я скажу вам откровенно, я живу в этом процессе, например, получил я информацию о том, что первого числа в нашей стране будет государственный переворот»

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-депутат украинской Верховной рады, лидер «Радикальной партии»Олег Ляшко заявил, что Зеленский намерен 1 декабря объявить в стране военное положение.

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