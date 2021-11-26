София, , 13:39 — REGNUM В районе населенного пункта Трявна (Габровская область Болгарии) в ходе специальной операции сил полиции и пограничных служб задержана группа мигрантов, пытавшихся пешком добраться до болгарско-румынской границы. Об этом 26 ноября информирует софийская газета «24 часа».

Мигранты Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Согласно официальной информации, у абсолютного большинства нелегалов отсутствовали паспорта и другие удостоверения личности. Сообщается о 18 задержанных лицах, шестеро из которых являются несовершеннолетними. По предварительным сведениям, все они являются гражданами Афганистана, несколько дней назад незаконно проникшими на территорию Болгарию из соседней Турции.

Ведется досудебное расследование. Предполагается, что в ближайшее время нелегалы будут доставлены в один из региональных центров для беженцев.

Напомним, только за последний месяц правоохранительные органы Болгарии задержали на территории страны более 700 мигрантов. Ранее София направила на болгарско-турецкую и болгарско-греческую границу дополнительные подразделения армии для предотвращения проникновения в страну нелегалов.