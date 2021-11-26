Псков, 26 ноября, 2021, 14:02 — ИА Регнум. Псковская область вышла на снижение уровня заболеваемости COVID-19. За минувшие сутки в регионе было выявлено 236 носителей SARS-CoV-2, что на девять человек меньше, чем днем ранее. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 26 ноября на заседании оперативного штаба сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

Pskov.ru Губернатор Псковской области Михаил Ведерников на совещании с медиками

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По его словам, в Псковской области часть перепрофилированных под лечение больных коронавирусом коек начали возвращать к штатной работе. В частности, пациентов с ковидом перестали госпитализировать в Новосокольническую и Порховскую межрайонные больницы.

«Сегодня с осторожностью можно отметить, что эпидситуация в регионе постепенно улучшается. Спустя почти три месяца непрерывного роста мы вышли на снижение заболеваемости. На прошлой неделе оно составило почти пять процентов, а с начала этой — уже около десяти», — добавил он.

Глава региона указал, что Псковская область пока по-прежнему остаётся в десятке регионов с наиболее высокими эпидемиологическими показателями по стране.

В свою очередь глава регионального Роспотребнадзора Александр Нестерук отметил, что по уровню заболеваемости в абсолютных цифрах Псковская область на 55-м месте, в относительных цифрах, с учетом численности населения — на восьмом, в СЗФО — на четвертом месте.

«Ситуация у нас оценивается как напряженная. При этом в регионе наблюдается снижение заболеваемости», — пояснил Нестерук.

Особо напряженная ситуация наблюдается в двух районах региона — в Пустошкинском и Пушкиногорском. Там уровень заболеваемости превышен в 3,5 и 2,6 раза, соответственно. Кроме того, главный санитарный врач региона уточнил, что в Псковской области наблюдается рост заболеваемости коронавирусом у детей и подростков. Всего болеют 270 человек.

Добавим, что помимо новых случаев заражения коронавирусом, в регионе активно выписываются выздоровевшие от ковида пациенты. За минувшие сутки в области было выписано 276 человек. Всего выздоровели 56 187 местных жителей. Умерли 1055 пациентов с COVID-19, в том числе семь летальных случаев были зарегистрированы за прошедший день, что на два больше чем днем ранее.