В Псковской области идёт снижение по заболеваемости COVID-19
Псков, 26 ноября, 2021, 14:02 — ИА Регнум. Псковская область вышла на снижение уровня заболеваемости COVID-19. За минувшие сутки в регионе было выявлено 236 носителей SARS-CoV-2, что на девять человек меньше, чем днем ранее. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 26 ноября на заседании оперативного штаба сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.
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По его словам, в Псковской области часть перепрофилированных под лечение больных коронавирусом коек начали возвращать к штатной работе. В частности, пациентов с ковидом перестали госпитализировать в Новосокольническую и Порховскую межрайонные больницы.
«Сегодня с осторожностью можно отметить, что эпидситуация в регионе постепенно улучшается. Спустя почти три месяца непрерывного роста мы вышли на снижение заболеваемости. На прошлой неделе оно составило почти пять процентов, а с начала этой — уже около десяти», — добавил он.
Глава региона указал, что Псковская область пока по-прежнему остаётся в десятке регионов с наиболее высокими эпидемиологическими показателями по стране.
В свою очередь глава регионального Роспотребнадзора Александр Нестерук отметил, что по уровню заболеваемости в абсолютных цифрах Псковская область на 55-м месте, в относительных цифрах, с учетом численности населения — на восьмом, в СЗФО — на четвертом месте.
«Ситуация у нас оценивается как напряженная. При этом в регионе наблюдается снижение заболеваемости», — пояснил Нестерук.
Особо напряженная ситуация наблюдается в двух районах региона — в Пустошкинском и Пушкиногорском. Там уровень заболеваемости превышен в 3,5 и 2,6 раза, соответственно. Кроме того, главный санитарный врач региона уточнил, что в Псковской области наблюдается рост заболеваемости коронавирусом у детей и подростков. Всего болеют 270 человек.
Добавим, что помимо новых случаев заражения коронавирусом, в регионе активно выписываются выздоровевшие от ковида пациенты. За минувшие сутки в области было выписано 276 человек. Всего выздоровели 56 187 местных жителей. Умерли 1055 пациентов с COVID-19, в том числе семь летальных случаев были зарегистрированы за прошедший день, что на два больше чем днем ранее.