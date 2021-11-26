Киев, 26 ноября, 2021, 13:31 — ИА Регнум. Нелегальных мигрантов на границе Украины с Белоруссией не замечено, украинские силовики продолжают вести отработку совместные действий по недопущению их в страну. Об этом 26 ноября рассказал представитель государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, его слова приводит агентство УНН.

Gov.ua Украинские пограничники

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«Мы не фиксируем групп мигрантов рядом с границей. Но слаженность действий отрабатывается на всех уровнях ‑ и по линии границы, и в приграничье для того, чтобы мы никоим образом не допустили попадания больших групп (мигрантов на Украину), а в случае, если кто-то небольшими группами пересечет государственную границу — выявить и задержать их в приграничье», — сказал он.

Также Демченко уточнил, что для проведения указанных мероприятий было привлечено порядка 8,5 тыс. правоохранителей из резерва, которым по плану операции четко определены задачи на границе в приграничной зоне.

«Проводится мониторинг границы с помощью беспилотных летательных аппаратов, усиленных пограничных нарядов, а также в пограничных районах выставлены контрольные посты, патрулируются дороги, ведущих к границе», — добавил представитель украинской пограничной службы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что намерение польских властей выслать в Ирак несколько десятков беженцев из центра для нелегальных мигрантов в Венджине спровоцировало бунт.