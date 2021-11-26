Псков, 26 ноября, 2021, 14:19 — ИА Регнум. Власти Псковской области скорректировали ограничения, призванные сдержать распространение коронавирусной инфекции. В частности, увеличена наполняемость кинотеатров и театров до 70%, действие системы QR-кодов расширено на бани и сауны, приведен к единообразию перечень документов для заселения в гостиницы, допуска в общепит и другие сферы.

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Соответствующее решение было принято на заседании регионального оперативного штаба 26 ноября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Так, по предложению губернатора Михаила Ведерникова, увеличивается наполняемость кинотеатров и театров с 50% до 70% от числа посадочных мест. При этом система допуска по QR-кодам сохраняется. Вместе с тем, с 20 декабря 2021 года по 9 января 2022 года в Псковской области система QR-кодов будет расширена на бани и сауны. Это сделано из-за того, что многие компании решили перенести корпоративы из общепита, где действовало ограничение, в эти места.

«Проводя контрольные мероприятия, мы увидели, что к сожалению именно туда из общепита переехали корпоративы, которые запрещено проводить в общепите. Это создает новые риски распространения заболеваемости. После новогодних праздников эту меру отменим», — подчеркнул Михаил Ведерников.

Кроме того, с 10 декабря для заселения в гостиницы в Псковской области потребуется документ о вакцинации или документ о перенесенном заболевании в течении последних шести месяцев, или медотвод с ПЦР-тестом.

Также на две недели будут запрещены все массовые мероприятия, а также очная работа учреждений допобразования и спортивных школ. А за главами решением оперштаба закрепляется персональная ответственность за обеспечение исполнения предписаний Роспотребнадзора и требований антиковидного указа.