Томск, 26 ноября, 2021, 13:30 — ИА Регнум. По состоянию на 26 ноября в Томской области выявлено 54 837 носителей коронавируса, в том числе 253 случая заражения подтверждено за прошедшие сутки. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном оперативном штабе.

Mos.ru Медицинские работники в защитных масках и костюмах

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Общее количество выздоровевших в регионе — 39 525 человек. За сутки коронавирус победили 79 томичей.

Жертвами COVID-19 стали ещё три жителя региона. За всё время в Томской области скончались 625 ковид-пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября в регионе было выявлено 250 носителей коронавируса.