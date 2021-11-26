КПРФ просит СКР возбудить дело в отношении Жириновского за оскорбления
Москва, 26 ноября, 2021, 13:28 — ИА Регнум. КПРФ направила главе Следственного комитета России Александра Бастрыкина письмо с просьбой возбудить против лидера ЛДПР Владимира Жириновского дело за оскорбления на заседании Госдумы. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Ющенко (КПРФ).
Коммунисты просят главу СКР возбудить уголовное дело в отношении Жириновского за оскорбления, сообщают РИА Новости.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский, объяснил коллегам из КПРФ, что дело в отношении коммуниста Валерия Рашкина, обвиняемого в незаконной охоте, имеет подоплеку.
«У нас есть понятие ЧМО — человек, мешающий обществу. Бывает, партии мешают, уже будут называть не ЧМО, а ПМО. Они этого не понимают: дело не в Рашкине и не в убитом лосе», — сказал Жириновский на пленарном заседании 23 ноября.
Читайте также:Жириновский раскрыл подоплеку дела ЧМО — Рашкина
Далее на заседании 25 ноября Жириновский также не смог сдержать негатива в отношении коммунистов.
«Вам никогда не отмыться, вся Европа сегодня против вас. Это из-за вас. Вы устроили русофобию, вы обозлили всю планету», — резюмировал он.