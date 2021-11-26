Москва, 26 ноября, 2021, 13:28 — ИА Регнум. КПРФ направила главе Следственного комитета России Александра Бастрыкина письмо с просьбой возбудить против лидера ЛДПР Владимира Жириновского дело за оскорбления на заседании Госдумы. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Ющенко (КПРФ).

Sledcom.ru Следственный комитет

Коммунисты просят главу СКР возбудить уголовное дело в отношении Жириновского за оскорбления, сообщают РИА Новости.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский, объяснил коллегам из КПРФ, что дело в отношении коммуниста Валерия Рашкина, обвиняемого в незаконной охоте, имеет подоплеку.

«У нас есть понятие ЧМО — человек, мешающий обществу. Бывает, партии мешают, уже будут называть не ЧМО, а ПМО. Они этого не понимают: дело не в Рашкине и не в убитом лосе», — сказал Жириновский на пленарном заседании 23 ноября.

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Далее на заседании 25 ноября Жириновский также не смог сдержать негатива в отношении коммунистов.

«Вам никогда не отмыться, вся Европа сегодня против вас. Это из-за вас. Вы устроили русофобию, вы обозлили всю планету», — резюмировал он.