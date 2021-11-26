Владикавказ, 26 ноября, 2021, 13:27 — ИА Регнум. В Северной Осетии сложил полномочия руководитель фракции «Единая Россия» в парламенте республики Тимур Ортабаев. Его отставка произошла на фоне состоявшегося 25 ноября голосования в законодательном собрании по поводу законопроекта о введении QR-кодов в местах массового пребывания граждан.

Yaroslavl.er.ru «Единая Россия»

Напомним, парламент Северной Осетии сначала проголосовал против этого законопроекта, внесенного на рассмотрение в Госдуму РФ. Однако спустя несколько часов, депутаты вновь были собраны для обсуждения этого вопроса и на повторном голосовании законопроект был одобрен.

Как объяснил свой уход Тимур Ортабаев, он добровольно сложил полномочия руководителя фракции единороссов в парламенте, пишет портал «15-й Регион».

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