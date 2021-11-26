Обнинск, Калужская область, 26 ноября, 2021, 13:25 — ИА Регнум. Вакцинация «Спутником V» и ревакцинация «Спутником Лайт» в комбинации показывают хорошие результаты — защита от COVID-19 составляет более 92%. Об этом 26 ноября заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Roszdravnadzor.ru Михаил Мурашко

«Комбинация вакцины «Спутника V» и ревакцинация вакциной «Спутник Лайт» показывают наиболее хорошие результаты, защиту протективную больше 92%», — сказал министр на заседании российско-венгерской Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству в Обнинске.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мурашко заявил, что вакцинацию от коронавирусной инфекции в России ежедневно проходят в среднем более 500 тысяч человек.

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