Псков, 26 ноября, 2021, 13:38 — ИА Регнум. В Псковской области зафиксирован первый летальный случай от COVID-19 среди студентов. Умер иностранный учащийся Псковского государственного университета. Об этом 26 ноября на заседании оперативного штаба сообщил губернатор региона Михаил Ведерников, передает корреспондент ИА REGNUM.

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По мнению главы региона, этот случай доказывает, что вакцинироваться от коронавируса важно и нужно не только взрослому населению, но и молодым людям. Ведерников уверен, что это положительно скажется на эпидемиологической обстановке.

«У меня многие спрашивали, является ли вакцинация студентов обязательной или добровольной, и что будет с теми, кто откажется от прививки. Все, кто хочет очно посещать университет, должны вакцинироваться. Но кто принял решение отказаться от прививки, смогут продолжить обучение в дистанционном формате — для этого все необходимые условия будут обеспечены», — подчеркнул губернатор.

Отметим, всего с начала пандемии в Псковской области выявлено 65 337 зараженных коронавирусом, в том числе 236 — за последние сутки. Из них 56 187 человек выздоровели (+276 за минувшие сутки). Умерло 1055 человек, в том числе семь больных скончались за последние сутки.