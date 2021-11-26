Иркутск, 26 ноября, 2021, 13:22 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области все более ухудшается. По состоянию на 26 ноября, число умерших пациентов в Приангарье достигло 6243 человека, причём 26 из них добавили в сводку за последние сутки.

Minzdrav.orb.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новый подъём неизбежен – все новости»

Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 136 929 (+599 за сутки). Госпитализированы 5237 (-33 за сутки). В то же время за сутки от COVID-19 излечились 112 377 пациентов (+419).

Ещё 535 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+3 за сутки).

Читайте также: В Приангарье за сутки скончались сразу 27 пациентов с COVID-19