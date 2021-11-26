Сыктывкар, 26 ноября, 2021, 13:19 — ИА Регнум. За последние сутки в Коми от ковида скончались 26 человек, всего жертвами коронавируса стали 2243 жителя республики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным штаба, накануне, 25 ноября, в республике выявили 332 носителя коронавируса. Наибольший прирост заболевших за сутки выявлен в Сыктывкаре — 86 и Ухте — 68. На лечении находятся более девяти тысяч человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в России число больных ковидом пополнили 34 690 человек.