Москва, 26 ноября, 2021, 13:04 — ИА Регнум. Рубль резко обвалился в начале торговой сессии 26 ноября, пустив доллар к апрельским максимумам за пределами уровня 75 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institutecl Николай Переславский.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Рубль

«Пара достигла зоны 75,75 руб., и в настоящий момент все указывает как минимум на сохранение давления на российскую валюту.

Бычий гэп на старте торгов никого не удивил — мировые фондовые рынки дружно погрузились в красную зону и рискуют завершить неделю с самыми масштабными за последние три месяца потерями.

Виной тому — новый штамм коронавируса, обнаруженный в ЮАР, Гонконге и Ботсване, который, по предварительным оценкам, распространяется еще быстрее «Дельты».

Такое развитие событий грозит новыми локдаунами и закономерно давит на высокодоходные активы, к коим относится и рубль.

В освоении новых минимумов рублю помогает и падающая нефть, которая ускорила обвал на открытии торгов в Европе.

На рынке черного золота присутствует не только беспокойство по поводу нового вида вируса, который, как сообщают эксперты, сопровождается множеством мутаций.

Есть и важные отраслевые события, которые подталкивают трейдеров к продажам фьючерсов. В частности, страны ОПЕК выразили беспокойство по поводу продажи стратегических резервов странами-потребителями, которая может вызвать внушительный перевес в сторону предложения в начале 2022 года.

Вдобавок доллар получает преимущество на бегстве от риска, будучи защитной валютой. Так, если повсеместная паника в ближайшее время не утихнет, котировки вполне могут испытать на прочность уровень 76 руб.

К концу торгов возможна небольшая коррекция, но в целом перспективы «россиянина» продолжают ухудшаться, тем более что обстановка на геополитическом фронте все еще остается напряженной», — считает эксперт.

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